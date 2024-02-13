Вадим Немков — о победе Махачева над Волкановски: «Было видно, что это был подготовленный удар»

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) в интервью «СЭ» прокомментировал последнюю победу чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (25-1) над чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски (25-3).

— Как тебе последняя победа Ислама?

— Ислам доминирующе выиграл, нокаутировал. Было видно, что это был подготовленный удар, потому что он чуть раньше начал кидать, ему с угла начали кричать, слышно было: «Ислам, рано». И потом он кинул по паре лоукиков, кинул в голову и попал как раз. Хорошая заготовка, которая сработала и показывает уровень бойцов. На таком уровне уже работают домашние заготовки, когда соперники одинаковые.

— Вы же вместе с Исламом тренировались, он тебе какие-нибудь подсказки давал? Или может быть ты ему?

— Да нет, мы с ним работали в сборной России. Пару раз боролись. В спаррингах не получалось стоять, потому что идет распределение по весовым категориям. Я дрался в 100 килограммов, соответственно, я боксировал с тяжами, а Ислам дрался в 74 килограмма.

— Как вы боролись с Исламом?

— Пару раз боролись, и то, когда пар не оставалось.

— А ты уже тогда понял, что из этого парня звезда получится?

— Про Ислама так же подумал, но с теми, с кем работал в сборной России, — это первые номера, все серьезные бойцы. Очень много дерется боевых самбистов на нормальных уровнях по смешанным единоборствам. Потому что у нас и ударка, и борьба с молодости.

Махачев в реванше с Волкановски победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).