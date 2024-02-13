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Том Аспиналл: «Я стану лучшим тяжеловесом в истории»

Давид Хачатрян
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Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) заявил, что не позволит никому сбить его с цели — стать лучшим тяжеловесом в истории.

«Когда я только начинал заниматься этим спортом, у нас с отцом была мечта, что я стану чемпионом в тяжелом весе, что я войду в историю как лучший тяжеловес. Я не позволю ничему и никому себя удержать. Ни Джон Джонсу, ни Стипе Миочичу, ни Дане Уайту, ни политике UFC. Я уважаю Джона Джонса и все, что он сделал. Я уважаю решение UFC, но они меня не удержат, чувак. Я стану лучшим тяжеловесом в истории. Мне есть что доказывать. Я не собираюсь никого и ничего избегать. Я буду драться с кем угодно и когда угодно», — сказал Аспиналл в эфире The MMA Hour.

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Том Аспиналл
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