Тактаров — о переходе Махачева в полусредний вес: «Исламу больше нечего доказывать в легком весе»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость, что российский боец Ислам Махачев оставил вакантным чемпионский титул в легком весе.

Россиянин перешел в полусредний вес, чтобы провести бой с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.

«Во-первых, Исламу больше нечего доказывать в легком весе. А во-вторых, всегда гонять вес, постоянно жить в напряжении, недоедать... Это эмоционально тяжело. Все-таки следующий вес будет чуть легче для здоровья», — сказал Тактаров «СЭ».

33-летний Махачев всего за карьеру одержал 27 побед и потерпел 1 поражение в ММА. У 28-летнего Маддалены 18 побед при 2 поражениях. 11 мая на UFC 315 он победил Белала Мухаммада и завоевал чемпионский титул полусреднего веса.