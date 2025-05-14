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14 мая 2025, 11:07

Топурия сожалеет, что не побьется с Махачевым за титул чемпиона UFC

Камила Абдурахманова
корреспондент

Испанский боец ММА Илия Топурия выразил в социальных сетях сожаление по поводу того, что Ислам Махачев отдаст свой титул чемпиона UFC.

UFC объявил основной кард турнира в Лас-Вегасе, который пройдет 28 июня. В главном поединке испанец Топурия будет сражаться с бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона UFC в легком весе, который на данный момент принадлежит Махачеву.

«28 июня сбудется еще одна мечта. Я стану чемпионом в легком весе. Чарльз, заранее приношу извинения... Я просто бьюсь ради своей мечты. Жалко, что Махачев сбежал», — написал Топурия.

Генеральный директор UFC Дана Уайт в ходе трансляции в социальных сетях объявил, что Махачев проведет бой за титул в полусреднем весе с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.

Ислам Махачев.Махачев освободил пояс чемпиона UFC. За его титул сразятся Топурия и Оливейра

В январе Махачев защитил свой чемпионский титул в четвертый раз, победив бразильца Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. У 33-летнего россиянина 27 побед и 1 поражение в ММА, он занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р).

Маддалена имеет 18 побед в 20 профессиональных боях. Он завоевал титул в полусреднем весе на турнире UFC 315 в Монреале, где победил американца палестинского происхождения Белала Мухаммада единогласным решением судей.

У Топурии 16 побед в 16 поединках в ММА, а у Оливейры — 35 побед при 10 поражениях.

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Илия Топурия
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