Прохазка пропустит UFC 317 из-за экзаменов в университете

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка отказался от участия в турнире UFC 317. Прохазка в своих соцсетях написал, что в июне ему предстоит сдавать выпускные экзамены в Университете имени Масарика.

«Спасибо Гавайям за две недели отдыха после боя. Я рад, что смог посетить священную землю, где у меня была возможность медитировать и тренироваться. Теперь я вернулся домой, чтобы закончить университет, а затем принять следующий вызов в клетке», — написал 32-летний чешский спортсмен.

Турнир UFC 317 состоится в пригороде Лас-Вегаса 28 июня. Главным событием станет бой за вакантный титул чемпиона в легком весе между бывшим чемпионом UFC в полулегком весе Илией Топурией и бывшим чемпионом UFC в легком весе Чарльзом Оливейрой.