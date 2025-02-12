Тактаров дал Шевченко совет на потенциальный бой с Жанг

Российский боец Олег Тактаров дал тактический совет чемпионке UFC в наилегчайшем весе Валентине Шевченко на случай поединка с обладательницей пояса в минимальном весе Вейли Жанг.

«Китаянка думает, что Валентина не будет успевать за ней, но есть еще и борьба, есть еще и вес, который может придавить. Если Шевченко сможет навязать ей возни в первых трех раундах, думаю, закончится китаянка», — цитирует Тактарова Vprognoze.ru.

В ночь с 8 на 9 февраля на турнире UFC 312 35-летняя китаянка в третий раз кряду защитила свой титул, победив Татьяну Суарес.