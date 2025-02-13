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Махачев: «Макгрегор после поражения Хабибу уже никогда не будет прежним»

Руслан Минаев
Ислам Махачев и Конор Макгрегор.
Фото Getty Images

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал действия бывшего обладателя двух поясов Конора Макгрегора, который плюнул в лицо фанату.

«[Интерес к нему] уже давно угас. Просто этими выходками Конор старается быть в новостях. Цепляет ли, когда он говорит про Дагестан и Россию? Конечно, цепляет. Но уже за это у него спросили, и это изменило его жизнь навсегда. Он уже никогда не будет прежним, каким был до боя с Хабибом», — цитирует Махачева matchtv.ru.

Ислам Махачев.Махачев хочет через пару-тройку боев уходить, а зря. С его борьбой он может бить топов до 38-40 лет

Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в чемпионском поединке на турнире UFC 229, который прошел 6 октября 2018 года. После этого поражения ирландец победил Дональда Серроне техническим нокаутом, а затем дважды проиграл Дастину Порье — также техническим нокаутом. Последний поединок Макгрегор провел 10 июля 2021 года.

Источник: matchtv.ru
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Ислам Махачев
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
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