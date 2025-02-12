Тактаров: «Дана Уайт мечтает, чтобы таких бойцов, как Стрикленд, было побольше в UFC»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров считает, что глава UFC Дана Уайт хватил Шона Стрикленда даже после его поражения от Дрикуса дю Плесси, так как хочет видеть больше таких бойцов в промоушене.

«Дана Уайт мечтает, чтобы таких бойцов было побольше. Стрикленд позиционирует себя, как Nextdoor (сосед). Даже его манера говорить чисто американская, тон в голосе, как у типичного американца. Это то, за что публика платит. Интерес немного снижается, когда успеха добиваются представители других наций, а это для Уайта маленькое американское золото. Он всегда стоит на ногах, всегда дерется и всегда что-то показывает», — цитирует Vprognoze.ru Тактарова.

9 февраля южноафриканец Дрикус дю Плесси в главном поединке турнира UFC 312 единогласным решением судей победитл Стрикленда и защитил чемпионский титул в среднем весе.