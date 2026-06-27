Абдуллаев победил Насименто техническим нокаутом на турнире UFC в Баку
Азербайджанский боец ММА Тахир Абдуллаев одержал победу над бразильцем Джефферсоном Насименто на турнире UFC Fight Night 280 в Баку.
Поединок завершился в третьем раунде. Абдуллаев победил Насименто техническим нокаутом. Бразилец был не согласен с решением судьи прекратить бой.
Теперь на счету 29-летнего Абдуллаева 22 победы в смешанных единоборствах при трех поражениях. 27-летний Насименто до боя с Абдуллаевым имел рекорд 13-0.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC в Баку.
ММА UFC: Абдуллаев — Насименто
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