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Мацумото победил Алмахана на турнире UFC Fight Night 280

Алина Савинова

Бразильский боец Жан Мацумото одержал победу над Бекзатом Алмаханом из Казахстана на турнире UFC Fight Night 280 в Баку.

Бой прошел всю дистанцию. Во втором раунде Мацумото получил глубокое рассечение над левым глазом, из-за чего на ринг вышел врач. Несмотря на это, бразилец продолжил поединок и победил соперника единогласным решением судей.

Для Алмахана это четвертое поражение при 12 победах. На счету Мацумото 18 побед при 2 поражениях.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC в Баку.

ММА UFC: Алмахан — Мацумото
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Бекзат Алмахан
UFC
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