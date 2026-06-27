Мацумото победил Алмахана на турнире UFC Fight Night 280

Бразильский боец Жан Мацумото одержал победу над Бекзатом Алмаханом из Казахстана на турнире UFC Fight Night 280 в Баку.

Бой прошел всю дистанцию. Во втором раунде Мацумото получил глубокое рассечение над левым глазом, из-за чего на ринг вышел врач. Несмотря на это, бразилец продолжил поединок и победил соперника единогласным решением судей.

Для Алмахана это четвертое поражение при 12 победах. На счету Мацумото 18 побед при 2 поражениях.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC в Баку.

ММА UFC: Алмахан — Мацумото