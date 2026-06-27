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Бруно Феррейра — Икрам Алискеров: прямая трансляция боя UFC

Алискеров проведет бой с Феррейрой на турнире UFC в Баку 27 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Икрам Алискеров.
Фото Социальные сети

Бразилец Бруно Феррейра и россиянин Икрам Алискеров встретятся в главном карде турнира UFC Fight Night 280 в субботу, 27 июня. Вечер смешанных единоборств пройдет в Баку (Азербайджан) на арене «Baku Crystal Hall».

ММА UFC: Алискеров — Феррейра

Основной кард турнира начнется в 19.00 по московскому времени. По данным матч-центра «СЭ», бой Алискеров — Феррейра запланирован на 19.30 мск. Точное время выхода бойцов может измениться из-за продолжительности предыдущих поединков.

Алискеров подходит к бою с рекордом 17-2, у Феррейры — 15-3. Для российского бойца это шанс укрепить позиции в среднем весе после победы над Андре Мунисом.

Смотреть прямую трансляцию турнира UFC Fight Night 280 можно на UFC Fight Pass, «Матч! Боец», «Матч ТВ», matchtv.ru, «Кинопоиске», Okko, а также на сайте и в приложении WINLINE после регистрации.

Рафаэль Физиев, Мануэль Торрес, Шарабутдин Магомедов, Мишел Перейра.Физиев — Торрес, Шара Буллет — Перейра: онлайн-трансляция турнира UFC в Баку

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Бруно Феррейра — Икрам Алискеров и всего турнира. Следить за ключевыми событиями поединка можно в матч-центре ММА и ленте UFC на нашем сайте.

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Брунно Феррейра
Икрам Алискеров
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