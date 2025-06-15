Тагир Уланбеков и Азат Максум встретятся на турнире UFC в Баку

Россиянин Тагир Уланбеков и казахстанец Азат Максум, выступающие в наилегчайшем весе, встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night. Турнир пройдет в «Баку Кристал Холле» в Баку (Азербайджан) и начнется в 19.00 по московскому времени в субботу, 21 июня.

ММА UFC: Уланбеков — Максум

Уланбеков одержал 16 побед и потерпел два поражения в профессиональных ММА. Его рост составляет 168 см, размах рук — 178 см. В январе Тагир победил Клэйтона Карпентера единогласным решением судей.

В профессиональном рекорде Максума 17 побед и одно поражение. Его рост и размах рук составляют 173 см. Предыдущий поединок Азат провел в феврале 2024 года и уступил Чарльсу Джонсона единогласным судейским решением.