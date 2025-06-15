Дарья Железнякова — Мелисса Муллинс: дата боя и турнира UFC в Баку

Дарья Железнякова и Мелисса Муллинс встретятся на турнире UFC в Баку

Россиянка Дарья Железнякова и британка Мелисса Муллинс, выступающие в женском легчайшем весе, встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night. Турнир будет проходить в «Баку Кристал Холле» в Баку (Азербайджан) и начнется в 19.00 по московскому времени в субботу, 21 июня.

ММА UFC: Железнякова — Муллинс

Железнякова провела 11 боев на профессиональном уровне, одержав девять побед и потерпев два поражения. Ее рост составляет 175 см, размах рук — 173 см. В августе 2024 года россиянка уступила Айлин Перез (сдача).

В профессиональном рекорде Муллинс — семь побед и одно поражение. Ее рост составляет 170 см, размах рук — 173 см. В ноябре 2024 года Мелисса нокаутировала Клаудию Сигулу.