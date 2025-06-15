Мухаммад Наимов — Богдан Град: дата боя и турнира UFC в Баку

Мухаммад Наимов из Таджикистана и Богдан Град из Австрии, выступающие в полулегком весе, встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 21 июня. Поединок пройдет в «Баку Кристал Холле» в Баку (Азербайджан) и начнется около 22.00 по московскому времени.

ММА UFC: Наимов — Град

Наимов одержал 12 побед и потерпел три поражения в профессиональных ММА. Его рост составляет 175 см, размах рук — 178 см. В феврале Мухаммад победил Каана Офли единогласным решением судей.

Град провел 17 поединков на профессиональном уровне, одержав 15 побед и потерпев два поражения. Его рост составляет 173 см, размах рук — 178 см. В феврале Богдан победил Лукаса Александера техническим нокаутом.

Анонсы и прогнозы, последние новости и другие материалы о турнире изучайте в разделе UFC на сайте «СЭ». Результаты боев UFC Fight Night в Баку можно отслеживать в нашем матч-центре ММА.