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12 июня, 21:21

Суд США разрешил провести бои UFC на территории Белого дома

Руслан Минаев

Суд в США одобрил проведение боев UFC на территории Белого дома, отклонив иск с требованием отменить соответствующее мероприятие, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

«Экстренное ходатайство истцов о временном запретительном судебном приказе либо, в качестве альтернативы, об ускоренном предварительном судебном запрете, отклоняется», — говорится в документе.

Турнир пройдет 14 июня, он приурочен к 250-летию Соединенных Штатов, которое будут праздновать 4 июля. Дата спортивного мероприятия совпадает с днем рождения президента США Дональда Трампа, которому в этот день исполнится 80 лет. Правозащитная организация Public Integrity Project в июне подала иск от имени двух граждан с требованием отменить турнир, утверждая, что власти нарушили закон, не согласовав это с конгрессом, а также задели «эстетические чувства» истцов.

В главном событии турнира 14 июня испанец грузинского происхождения Илия Топурия, обладатель пояса UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гейджи.

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