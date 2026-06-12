UFC опубликовал постер турнира UFC 329 с участием Макгрегора и Холлоуэя

UFC опубликовал официальный постер турнира UFC 329, который пройдет 12 июля в Лас-Вегасе (США).

В главном поединке встретятся экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор и экс-чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй. Бой пройдет в полусреднем весе.

Постер турнира UFC 329. Фото UFC

Последний бой 37-летний ирландец провел в июле 2021 года, когда проиграл Дастину Порье из-за перелома ноги. Всего на его счету 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах.

34-летний Холлоуэй в марте 2026 года проиграл решением судей бразильцу Чарльз Оливейра. На его счету 27 побед и 9 поражений за карьеру.

Первый бой между Макгрегором и Холлоуэем состоялся 17 августа 2013 года. Ирландец победил единогласным решением судей.