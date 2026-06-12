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Топурия — о конфликте с Хокитом: «Парень начал говорить плохие вещи о матери Перейры. Моя кровь вскипела»

Ана Горшкова
Корреспондент

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия объяснил причину своей резкой реакции в адрес американского бойца Джоша Хокита на пресс-конференции перед турниром UFC в Белом доме.

По словам испанского бойца грузинского происхождения, поводом для конфликта стали грязные высказывания Хокита в адрес семьи Алекса Перейры.

«Парень начал говорить плохие вещи о матери Алекса Перейры. Я думаю, что в тот момент Алекс не очень понимал, что вообще происходит. Моя кровь вскипела, и я решил ответить ему», — приводит слова Топурии MMA Fighting.

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В главном событии вечера 15 июня в Вашингтоне Топурия встретится с Джастином Гейджи. На кону будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе.

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Алекс Перейра
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Илия Топурия
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