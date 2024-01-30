Стипе Миочич ответил Аспиналлу: «Давай поговорим об объединении поясов»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) заявил, что сперва подерется с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1), а затем с временным чемпионом в тяжелом весе Томом Аспиналлом (14-3).

«Я никогда не затягивал бой с Джоном. Том, как только я одержу победу, давай поговорим об объединении поясов», — написал Миочич в соцсети X.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.