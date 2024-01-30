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Сегодня, 10:36

Гейджи признался, что ему страшно перед боем с Холлоуэем

Давид Хачатрян
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Обладатель титула BMF Джастин Гейджи (25-4) рассказал, что он чувствует страх перед поединком с экс-чемпионом полулегкого дивизиона Максом Холлоуэем (24-7).

«Страх заставляет тебя работать усерднее, — сказал Гейджи в интервью ESPN MMA. — Когда я думаю о Максе, то боюсь, потому что хреново проиграть, когда на тебя смотрит весь мир. Не испытывать страх — это, по моему мнению, не очень хорошо. И мне страшно. Во время подготовки к прошлым боям я спускался в подвал, бегал на беговой дорожке, сидел в сауне, потому что знал, что если проиграю, то все кончено».

Гейджи подерется с Холлоуэем за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джастин Гейджи
Макс Холлоуэй
UFC
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