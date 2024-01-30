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Сегодня, 07:32

Кайла Харрисон официально вошла в ростер UFC

Давид Хачатрян
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Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, чемпионка мира по дзюдо, экс-чемпионка PFL Кайла Харрисон (16-1) пополнила ростер бойцов UFC, сообщает Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, отслеживающий изменения в ростере лиги.

О том, что Харрисон подписала контракт с UFC, стало известно 24 января. Американка дебютирует в лиге в бою против экс-чемпионки UFC Холли Холм (15-6) 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Харрисон потерпела единственное поражение в 2022 году от Лариссы Пачеко (23-4) в финале Гран-при PFL, проиграв единогласным решением судей.

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