Кайла Харрисон официально вошла в ростер UFC

Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, чемпионка мира по дзюдо, экс-чемпионка PFL Кайла Харрисон (16-1) пополнила ростер бойцов UFC, сообщает Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, отслеживающий изменения в ростере лиги.

О том, что Харрисон подписала контракт с UFC, стало известно 24 января. Американка дебютирует в лиге в бою против экс-чемпионки UFC Холли Холм (15-6) 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Харрисон потерпела единственное поражение в 2022 году от Лариссы Пачеко (23-4) в финале Гран-при PFL, проиграв единогласным решением судей.