Спивак проиграл нокаутом Алмейде на UFC 311

Молдавский боец Сергей Спивак в главном карде UFC 311 проиграл бразильцу Жаилтону Алмейде.

Поединок в тяжелом весе завершился пбедой Алмейды нокаутом в первом раунде.

На счету 29-летнего молдаванина 17 побед и 5 поражений, у 33-летнего бразильца 22 победы при трех поражениях.

В главном поединке UFC 311 за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Титульный бой Умара Нурмагомедова (18-0) и Мераба Двалишвили (18-4) станет соглавным.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.