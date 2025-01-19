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Сегодня, 06:39

Анкалаев проведет титульный бой против Перейры на UFC 313

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Магомед Анкалаев проведет поединок с бразильцем Алексом Перейрой на UFC 313.

Этот бой станет титульным за звание чемпиона в полутяжелом весе. Анкалаев последний раз выходил в октагон в октябре 2024 года в рамках турнира UFC 308, где победил Александра Ракича единогласным решением судей. Сейчас россиянин идет на серии из 13 поединков без поражений.

UFC 313 пройдет в ночь с 8 на 9 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
UFC
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