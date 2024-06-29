Смотреть UFC: во сколько начнется трансляция 30 июня и на каком канале

Турнир UFC 303 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 30 июня

В ночь на 30 июня в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC 303 на территории спортивного комплекса «T-Mobile Arena». В 01.00 по московскому времени на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass начнется платная видеотрансляция вечера смешанных единоборств.

Смотреть бесплатно турнир UFC 303 можно будет в прямом эфире с 05.00 мск на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых захватывающих событий вечера ММА в Лас-Вегасе.

В главном событии турнира UFC 303 действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра проведет защиту титула в поединке с чехом Иржи Прохазкой. Ознакомиться подробнее с прогнозами на бой и полным кардом вечера ММА можно по ссылке на материал «СЭ».

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