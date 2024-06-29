Долидзе поделился мнением об инциденте между Павловичем и Волковым

Грузинский боец UFC Роман Долидзе оценил эпизод после поединка между бойцами Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

«Скажу не в защиту Сергея, что такие вещи неприемлемы. Но давайте спишем на нервы. Наверное, такой проигрыш был неприятен для него», — цитирует Долидзе MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что Волков победил Павловича единогласным решением судей на турнире UFC в Саудовской Аравии и поднялся на третье место в рейтинге тяжелого дивизиона. После поединка Павлович оттолкнул Волкова.