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Сегодня, 12:58

Долидзе поделился мнением об инциденте между Павловичем и Волковым

Виктория Кравченко
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Грузинский боец UFC Роман Долидзе оценил эпизод после поединка между бойцами Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

«Скажу не в защиту Сергея, что такие вещи неприемлемы. Но давайте спишем на нервы. Наверное, такой проигрыш был неприятен для него», — цитирует Долидзе MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что Волков победил Павловича единогласным решением судей на турнире UFC в Саудовской Аравии и поднялся на третье место в рейтинге тяжелого дивизиона. После поединка Павлович оттолкнул Волкова.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dolidze-ob-incidente-mezhdu-pavlovichem-i-volkovym-takie-veshi-nepriemlemy-377758/
Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
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