Андрей Корешков: «Перейра победит Прохазку, если бой пойдет по его плану»

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков назвал фаворита в предстоящем поединке между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой. Бой состоится 29 июня на UFC 303.

«Отдаю предпочтение Перейре и думаю, что он выиграет, но только в том случае, если бой пойдет по его плану, — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова. — А именно — Прохазка устанет бороться, бразилец отобьет ему переднюю ногу, либо попадет по нему левым боковым. У Прохазки есть шансы, если он сможет реализовать борьбу, сделать прием или добивание. Есть вероятность, что Прохазка может попасть, но, наверное, только в первом раунде, когда он еще свежий. Перейра не сильно высоко держит руки и пропускает удары».

На счету Перейры 10 побед и 2 поражения. Он владеет поясом чемпиона UFC в полутяжелом весе. У Прохазки 30 побед, 4 поражения и 1 ничья.