Сидаков: «Было бы интересно с Шарой Буллетом вместе пройти сборы»

Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков ответил на вопрос, согласился бы помочь Шарабутдину Магомедову (Шаре Буллету) подтянуть навыки в борьбе.

«Я Шару очень сильно уважаю и поздравляю его с победой. К сожалению, не успели и не посмотрел его бой. У меня пока своя работа, свои цели и задачи. И поэтому, к сожалению, пока не смогу. В дальнейшем интересно было бы вместе пройти сборы. Как говорят, — лагерь», — цитирует Сидакова MMA.Metaratings.ru.

21 октября Шара Буллет единогласным решением судей победил бразильца Бруно Силву на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Поединок стал для Магомедова дебютным в UFC. Он подписал контракт с лигой в декабре 2022 года.

29-летний россиянин одержал 16-ю победу в ММА и продолжает оставаться непобежденным.