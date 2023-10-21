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Сегодня, 22:13

Бой Анкалаева и Уокера на UFC 294 был признан несостоявшимся

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Выход Даны Уайта в октагон после поединка.
Фото Скриншот трансляции

Бой между вторым номером рейтинга Магомедов Анкалаевым (18-1) и бразильцем Джонни Уокером на турнире UFC 294 в Абу-Даби признан несостоявшимся.

Россиянин нанес запрещенный удар коленом в первом раунде, когда соперник стоял на «трех точках». После выхода врача с его рекомендации судья остановил бой. Уокер был недоволен и хотел продолжать, толкнул судью. В итоге в ринг поднялась охрана, оба бойца пытались прорваться друг к другу, чтобы успокоить их, в октагон вышел глава UFC Дана Уайт

Анкалаев в прошлом бою дрался за титул против экс-чемпиона Яна Блаховича (29-10). По итогам пяти раундов была зафиксирована ничья, в связи с чем титул остался вакантным.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC 294.

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
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