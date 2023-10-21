Чурчаев принял участие в массовой драке во время турнира UFC 294

Боец ММА, участник «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Шовхал Чурчаев принял участие в массовой потасовке на турнире UFC 294 в Абу-Даби, сообщает ТАСС.

По данным источника, потасовка происходила с участием сотрудников безопасности арены.

31 августа Чурчаев и его команда устроили массовую драку в московском ТЦ «Ривьера». Происшествие случилось на пресс-конференции перед турниром лиги «Наше Дело». В итоге Чурчаев был арестован, а его бой против Артема Рофаля отменен.