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Сегодня, 22:25

Чурчаев принял участие в массовой драке во время турнира UFC 294

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боец ММА, участник «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Шовхал Чурчаев принял участие в массовой потасовке на турнире UFC 294 в Абу-Даби, сообщает ТАСС.

По данным источника, потасовка происходила с участием сотрудников безопасности арены.

31 августа Чурчаев и его команда устроили массовую драку в московском ТЦ «Ривьера». Происшествие случилось на пресс-конференции перед турниром лиги «Наше Дело». В итоге Чурчаев был арестован, а его бой против Артема Рофаля отменен.

Шара Буллет, Ислам Махачев, Алекс Волкановски, Хамзат Чимаев. UFC 294 Махачев — Волкановски, бой Чимаева, победы Алискерова и Нурмагомедова в первом раунде: супертурнир в Абу-Даби. Онлайн-трансляция

Источник: ТАСС
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