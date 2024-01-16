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Шон Стрикленд: «Если дю Плесси еще раз заговорит о моем детстве, я его зарежу»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) рассказал, что предупредил претендента на титул Дрикуса дю Плесси (28-5) о том, что не стоит больше поднимать тему его тяжелого детства.

«Я разговаривал с Дрикусом [дю Плесси] после той драки на UFC 296, — сказал Стрикленд на The Man Dance. — Мне нравится этот парень. У нас с ним будет война. У нас будет смертельная битва. По-другому это не закончится. Кого-то вырубят нахрен... Я послал ему сообщение: «Чувак, слушай, мы попытаемся прикончить друг друга, но если ты еще раз заговоришь об этом [моем детстве], я тебя нахрен зарежу».
Он отнесся к этому с пониманием. Повторюсь, я не говорю, что не хочу драться с тобой, Дрикус. Я не говорю, что ты плохой боец. Я просто говорю, что это та грань, переступив которую можно выйти за рамки боя. Например, если я поеду в Канаду и ты поднимешь эту тему, то меня посадят в тюрьму и депортируют».

Стрикленд напал на дю Плесси во время турнира UFC 296. Претендент на титул находился позади Стрикленда и провоцировал его, после чего чемпион на него набросился.

Стрикленд и дю Плесси подерутся 20 января на UFC 297 в Торонто, Канада.

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