Хабиб Нурмагомедов опроверг слухи о своем возвращении в UFC

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на информацию, что он может возобновить карьеру, выступив в турнире UFC 300.

«UFC 300 пройдет без меня, как и UFC 400», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Ранее экс-боец UFC и аналитик Чейл Соннен заявил, что Хабиб может подраться с чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом. Дядя российского бойца Нурмагомед Нурмагомедов опроверг возможное возвращение племянника в спорт.

25-летний Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.