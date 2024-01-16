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Сегодня, 12:33

Хабиб Нурмагомедов опроверг слухи о своем возвращении в UFC

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на информацию, что он может возобновить карьеру, выступив в турнире UFC 300.

«UFC 300 пройдет без меня, как и UFC 400», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Ранее экс-боец UFC и аналитик Чейл Соннен заявил, что Хабиб может подраться с чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом. Дядя российского бойца Нурмагомед Нурмагомедов опроверг возможное возвращение племянника в спорт.

Хабиб Нурмагомедов. В Америке запустили слух, что Хабиб вернется в UFC. Почему этому нельзя верить

25-летний Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
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