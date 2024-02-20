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20 февраля, 13:55

О'Мэлли назвал трех потенциальных соперников после боя с Верой

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) предположил, что после боя с Марлоном Верой (21-8) он может подраться с Илией Топурией (15-0).

«Мераб Двалишвили, Кори Сэндхэген и Илия Топурия могут стать моими следующими соперниками. Мераб очень силен. Генри [Сехудо] почти нокаутировал его. У Мераба безумно хороший бензобак. У него хорошая борьба. Он опасный соперник. Илия Топурия пугает, он может потушить тебе свет. Мераб — опасный, но у него просто хорошее кардио, его можно нокаутировать», — сказал О'Мэлли в эфире The MMA Hour.

О'Мэлли и Вера подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.

Марлон Вера
Шон О`Мэлли
UFC
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