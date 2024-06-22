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Сегодня, 22:15

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) — Антонио Троколи: смотреть трансляцию боя в прямом эфире

Бой UFC Шара Буллет — Троколи пройдет вечером 22 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Шарабутдин Магомедов.
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет).
Фото UFC Russia, Telegram

Российский боец-средневес Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов проведет поединок с бразильцем Антонио Троколи на турнире UFC on ABC 6 22 июня. Он начнется 22.30 по московскому времени.

Вечер смешанных единоборств проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на территории спортивного комплекса «Кингдом Арена».

Смотреть трансляцию боя Шара Буллет — Антонио Троколи в прямом эфире можно будет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru бесплатно. Поединок также покажут в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец» по подписке. «СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий боя Шара Буллет — Антонио Троколи и других противостояний вечера ММА в Саудовской Аравии.

30-летний Магомедов является непобежденным бойцом ММА — у него 12 побед в 12 поединках. На счету 33-летнего Троколи в смешанных единоборствах — 12 побед, три поражения и один бой был признан несостоявшимся.

Основная информация о турнире UFC on ABC 6, бойцах и поединках в Эр-Рияде доступна по ссылке в материале «СЭ».

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет). UFC Уиттакер — Алискеров и Павлович — Волков: расписание и результаты боев турнира в Саудовской Аравии

Антонио Троколи
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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