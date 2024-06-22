Шара Буллет, крутой бой русских тяжей и замена Чимаева.

Дата и место проведения турнира UFC

Турнир UFC on ABC 6 — первый вечер боев UFC в Саудовской Аравии, пройдет в городе Эр-Рияд в субботу, 22 июня. На территории спортивной арены «Кингдом Арена» состоятся 11 поединков. На турнире организации Даны Уайта выступят шесть бойцов из России.

Время начала и расписание боев турнира UFC: прелимы и главный кард

Турнир UFC on ABC 6 начнется в 19:00 по московскому времени. Вечер смешанных единоборств откроет поединок представителей легчайшего веса — китайца Лонг Сяо и корейца Чан Хо Ли.

В главном событии австралийский экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер проведет бой с россиянином Икрамом Алискеровым, а в соглавном сойдутся российские тяжеловесы Сергей Павлович и Александр Волков.

Полностью кард турнира UFC on ABC 6 выглядит следующим образом (указано ориентировочное начало боев по московскому времени).

Предварительный кард

Главный кард

Хамзат Чимаев. Фото кадр видео YouTube-канала UFC Eurasia

Почему сорвался главный бой Хамзат Чимаев — Роберт Уиттакер

Изначально в главном событии турнира UFC on ABC 6 австралиец Роберт Уиттакер должен был провести поединок с непобежденным чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым. Однако 13 июня стало известно, что Чимаев снялся с боя. 30-летний спортсмен был экстренно госпитализирован. Как сообщила команда представителя ОАЭ, бойцу не удалось вовремя вылечить болезнь, с которой он боролся в тренировочном лагере.

Заявление команды Чимаева позже подтвердил глава UFC Дана Уайт: «Хамзат Чимаев очень сильно болен, поэтому он отправляется домой и, надеюсь, скоро поправится».

Почему сорвался бой Дениса Тюлюлина

Российский боец среднего веса UFC Денис Тюлюлин не будет проводить поединок на турнире UFC on ABC 6. Изначально 36-летний спортсмен должен был подраться с немцем марокканского происхождения Абу Азейтаром, но соперник Тюлюлина снялся с боя из-за повреждения. Азейтара на коротком уведомлении заменил американец Седрик Дюма, который тоже отказался от поединка из-за проблем с перелетом.

Кто из соперников отказался от боя с Шарой Буллетом

Изначально планировалось, что соперником Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова на турнире UFC on ABC 6 будет украинец Игорь Потеря, но боец принял поединок на коротком уведомлении с бразильцем Мишелем Перейрой на UFC 301 4 мая 2024 года.

Следующим соперником Шары Буллета стал бразильский средневес Жоилтон Луттербах, который снялся с поединка за три дня до UFC on ABC 6 из-за положительного теста на допинг.

Магомед Гаджиясулов — Брендсон Рибейро: данные и статистика бойцов

Магомед Гаджиясулов — российский боец UFC полутяжелой весовой категории. Рост: 188 см. Вес: 93 кг. Размах рук: 192 см. В профессиональной карьере ММА 30-летний Гаджиясулов провел восемь поединков, в которых одержал восемь побед. В своем последнем бою 3 октября 2023 года победил единогласным решением судей боливийца Хосе Медину на турнире претендентов Даны Уайта 2023.

Брендсон Рибейро — бразильский боец UFC полутяжелого веса. Его рост: 191 см. Вес: 93 кг. Размах рук: 206 см. На счету 27-летнего Рибейро в ММА — 13 побед, шесть поражений и один поединок был признан несостоявшимся. В последний раз Брендсон выходил в октагон 17 февраля 2024 года на турнире UFC 298. Тогда Рибейро проиграл нокаутом китайцу Миньяну Чжану.

Муин Гафуров — Кан Кен Хо: данные и статистика бойцов

Муин Гафуров — 28-летний таджикский боец UFC легчайшей весовой категории. Его рост: 170 см. Вес: 61,2 кг. Размах рук: 173 см. Рекорд Гафурова в ММА — 19 побед и шесть поражений. В последний раз он дрался на турнире UFC 294 21 октября 2023 года. Тогда Муин проиграл сабмишном россиянину Саиду Нурмагомедову.

Кан Кен Хо — 36-летний корейский боец UFC полулегкого веса. Его рост: 176 см. Вес: 61,2 кг. Размах рук: 185 см. В смешанных единоборствах на профессиональном уровне у спортсмена — 19 побед, 10 поражений и один поединок был признан несостоявшимся. Последний бой Кен Хо состоялся на турнире UFC 295 11 ноября 2023 года. Тогда кореец проиграл единогласным решением судей американцу Джону Кастанеде.

Ринат Фахретдинов. Фото Global Look Press

Ринат Фахретдинов — Николя Долби: данные и статистика бойцов

Ринат Фахретдинов — 32-летний российский боец UFC полусреднего веса. Его рост: 183 см. Вес: 77,1 кг. Размах рук: 188 см. Рекорд в ММА: 23 победы, одно поражение и одна ничья. 4 ноября 2023 года на турнире UFC Fight Night 231 бой Фахретдинова с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом был признан ничейным.

Николя Долби — 39-летний датский боец UFC полусредней весовой категории. Его рост: 180 см. Вес: 77 кг. Размах рук: 189 см. На счету Долби в смешанных единоборствах — 23 победы, четыре поражения, одна ничья и два поединка признаны несостоявшимися. Последний бой Долби состоялся 4 ноября 2023 года. Тогда на турнире UFC Fight Night 231 датчанин победил техническим нокаутом бразильца Габриэля Бонфима.

Шарабутдин Магомедов — Антонио Троколи : данные и статистика бойцов

Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов — 30-летний российский боец UFC среднего веса. Рост: 188 см. Вес: 83,9 кг. Рекорд в смешанных единоборствах у Магомедова — 16 побед в 16 поединках. В последний раз Шара Буллет выходил в октагон 21 октября 2023 года на турнире UFC 294. Тогда россиянин дебютировал в лиге Даны Уайта и победил единогласным решением судей бразильца Бруно Сильву.

Антонио Троколи — 33-летний бразильский боец UFC средней весовой категории. Его рост: 196 см. Вес: 93 кг. На счету Троколи в ММА — 12 побед, три поражения и один поединок был признан несостоявшимся. 21 ноября 2021 года прошел последний бой бразильца. На турнире BFS 3 Троколи победил техническим сабмишном соотечественника Рессли Менезеса. Для него этот выход на коротком уведомлении — дебют в UFC.

Сергей Павлович — Александр Волков: данные и статистика бойцов

Сергей Павлович — 32-летний российский боец UFC тяжелого веса. Рост: 190 см. Вес: 117 кг. Размах рук: 213 см. В смешанных единоборствах у Павловича — 18 побед и два поражения. 11 ноября 2023 года на турнире UFC 295 состоялся последний поединок россиянина, в котором проиграл нокаутом англичанину Тому Аспиналлу в бою за чемпионский пояс.

Александр Волков — 35-летний российский боец UFC тяжелого веса. Его рост: 200 см. Вес: 117 кг. Размах рук: 203 см. В ММА у него 37 побед и 10 поражений. Последний бой Волкова прошел 9 сентября 2023 года. Тогда на турнире UFC 293 россиянин победил сабмишном австралийца Тая Туивасу.

Сергей Павлович (слева) и Александр Волков. Фото UFC Russia, Telegram

Сергей Павлович — Александр Волков: что говорят бойцы о поединке

Александр Волков на пресс-конференции перед турниром UFC on ABC 6 признался, что нервничает в ожидании поединка с Сергеем Павловичем:

«Сергей — сложный соперник. Честно, я немного боюсь с ним драться. Вы видели, какой он большой? У него огромные руки и кулаки... Фух! Я нервничаю. Но, как бы то ни было, у самурая есть только путь. Я постараюсь показать лучшую версию себя. Я думаю, что в этом бою мне очень нужна будет удача. Возможно, я выиграю лаки-панчем. Я не знаю, как выиграю, но я верю в себя. Я реально не знаю, как выиграю. Но я верю, что могу это сделать».

Сергей Павлович допускает, что Александр Волков будет пытаться пройти в ноги в поединке с ним:

«Я думаю, он будет пытаться проходить в ноги. Сто процентов. Ранее у нас были спарринги тяжелые. Бывало так, что один полностью спарринги забирал. Бывало такое, что другой спарринги [забирал]. Не было такого, что один приходил и всегда как-то доминировал. Всегда были жесткие спарринги, хорошие, качественные».

Сергей Павлович — Александр Волков: прогноз на соглавный бой

Сергей Павлович является фаворитом в противостоянии с соотечественником Александром Волковым на UFC on ABC 6 по мнению букмекеров. Коэффициент на победу Павловича — 1.43, успех Волкова оценивают как 2.93. Сделать ставку на ничью можно за 58.00.

Икрам Алискеров. Фото Global Look Press

Икрам Алискеров — Роберт Уиттакер: данные и статистика бойцов

Икрам Алискеров — 31-летний российский боец UFC среднего веса. Его рост: 183 см. Вес: 83,9 кг. Размах рук: 193 см. На счету Алискерова в смешанных единоборствах — 15 побед и одно поражение. В своем последнем поединке 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 россиянин одержал победу техническим нокаутом над бразильцем Ворли Алвесом.

Роберт Уиттакер — 33-летний австралийский боец среднего веса и экс-чемпион UFC своей категории. Его рост: 180 см. Вес: 83 кг. Размах рук: 185 см. У Уиттакера в ММА — 25 побед и семь поражений. 17 февраля 2024 года на турнире UFC 298 австралиец победил единогласным решением судей бразильца Пауло Косту.

Роберт Уиттакер. Фото Global Look Press

Икрам Алискеров — Роберт Уиттакер: что говорят бойцы о поединке

Икрам Алискеров на пресс-конференции перед поединком против Роберта Уиттакера пообещал удивить соперника на турнире UFC on ABC 6:

«Я понимал, что в UFC нужно многое сделать, чтобы добраться до такого имени. Такая возможность перепала, нельзя было отказываться от такого боя. Осталось два дня до поединка, я выложусь на максимум, чтобы забрать этот бой.



Мы — бойцы, это наш спорт, это наша жизнь. Я написал в соцсетях: «Кто угодно, где угодно, в любое время». Это девиз, которым я живу, и вы должны жить в соответствии с ним, если хотите драться на высшем уровне. Я был готов к этому. Неважно, пять раундов или десять, нужно быть готовым ко всему. В разговоре с Али [Абдель-Азизом], моим менеджером, мне показалось, что UFC как бы ожидает от меня этого боя. В промоушене считают, что я готов, что я — соперник подходящего уровня, что я должен принять этот бой. Я думаю, это здорово. Это заставляет меня думать, что UFC ценит меня. Промоушен знает, чего я стою и на что я способен.



Я не привык быть жертвой в бою. Я его неприятно удивлю, я сам буду охотиться за ним. Постараюсь финишировать его».

Роберт Уиттакер считает, что поединок с Икрамом Алискеровым может оказаться сложнее, чем с Хамзатом Чимаевым:

«Я посмотрел несколько видеозаписей его боев и могу сказать: это опасный противник. У него очень сильный набор навыков. Он хорошо понимает, что у него получается лучше всего, и использует это с максимальной пользой. Я думаю, он выйдет на бой с очень сильным настроем. Он выйдет драться с бойцом из первой пятерки рейтинга, и ему нечего терять. Я ожидаю, что он будет очень жестким и агрессивным. Я не зацикливаюсь на титуле. Я понимаю, Икрам — серьезный соперник и представляет угрозу. Я сосредоточен на том, чтобы за отведенные мне 25 минут снести ему голову. Он опасный соперник, и у него превосходные навыки. Это подтверждают коэффициенты. Я понимаю, каким будет этот поединок. Он может оказаться сложнее, чем бой с Чимаевым. Но я готов и полон решимости сделать все возможное».

Икрам Алискеров — Роберт Уиттакер: прогноз на главный бой

Австралийский боец Роберт Уиттакер является фаворитом в поединке с россиянином Икрамом Алискеровым на UFC on ABC 6 по мнению букмекеров. Коэффициент на победу экс-чемпиона UFC в среднем весе составляет 1.80, успех Алискерова идет как 2.06. Сделать ставку на ничью можно за 50.00.

Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков считает, что Алискеров может победить нокаутом Уиттакера.

«Я думаю, Икрам справится и выиграет. Я буду болеть за него, потому что мы с ним были в сборной вместе. Сейчас, мне кажется, Икрам более сильный спортсмен, чем Хамзат. Потому что у него есть удар, которым он заканчивает бои нокаутами. Он также может побороться на высоком уровне. Я думаю, что реально в том бою с Хамзатом у Икрама были просто какие-то проблемы с подготовкой или чем-то еще. Я думаю, что Икрам сейчас выше уровнем боец. И плюс Икрам дисциплинированнее», — сказал Немков.

Сергей Павлович. Фото UFC Russia

UFC в Саудовской Аравии: где смотреть трансляцию турнира 22 июня

Весь турнир UFC on ABC 6 покажут в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и канале «Матч Боец». Смотреть видеотрансляцию основного карда вечера смешанных единоборств в Эр-Рияде можно будет на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 22:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых захватывающих событий турнира UFC on ABC 6 с боями Волков — Павлович и Уиттакер — Алискеров.