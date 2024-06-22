UFC Уиттакер — Алискеров и Павлович — Волков: расписание и результаты боев турнира в Саудовской Аравии
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 22 июня пройдет турнир UFC on ABC 6 на территории «Кингдом Арена». В главном событии вечера смешанных единоборств австралийский экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер подерется с россиянином Икрамом Алискеровым.
Турнир UFC on ABC 6 начнется в 19.00 по московскому времени. Главный кард стартует в 22.00 мск. В соглавном событии вечера ММА подерутся российские тяжеловесы Сергей Павлович и Александр Волков. В общей сложности 22 июня в Саудовской Аравии выступят шесть бойцов из России.
«СЭ» ниже публикует расписание и результаты поединков UFC on ABC 6. Время начала боев — московское.
Расписание и результаты боев турнира UFC on ABC 6 22 июня
Предварительный кард
- 19:00. Лонг Сяо (Китай, 26-7) — Чан Хо Ли (Корея, 9-1)
- 19:30. Магомед Гаджиясулов (Россия, 8-0) — Брендсон Рибейро (Бразилия, 15-6-0-1)
- 20:00. Кюн Хо Кан (Корея, 19-10-0-1) — Муин Гафуров (Таджикистан, 18-6)
- 20:30. Ринат Фахретдинов (Россия, 21-1-1) — Николас Далби (Дания, 23-4-1-2)
- 21:00. Фелипе Лима (Бразилия, 12-1) — Мухаммаджон Наимов (Таджикистан, 11-2)
- 21:30. Насрат Хакпараст (Марокко, 16-5) — Джаред Гордон (США, 20-6-0-1)
Главный кард
- 22:00. Джонни Уокер (Бразилия, 21-8-0-1) — Волкан Оздемир (Швейцария, 19-7)
- 22:30. Шарабутдин Магомедов (Россия, 12-0) — Антонио Троколи (Бразилия, 12-3)
- 23:00. Даниэль Родригес (США, 17-4) — Келвин Гастелум (США, 18-9-0-1)
- 23:30. Сергей Павлович (Россия, 18-2) — Александр Волков (Россия, 37-10)
- 00:00. Икрам Алискеров (Россия, 15-1) — Роберт Уиттакер (Австралия, 25-7)
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий боев UFC on ABC 6 Алискеров — Уиттакер, Волков — Павлович, Шара Буллет — Троколи и других.
Весь турнир в Эр-Рияде покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на канале «Матч Боец». Поединки основного карда UFC on ABC 6 можно будет посмотреть бесплатно на телеканале «Матч ТВ».
Ознакомиться подробнее с основной информацией о турнире UFC on ABC 6 и прогнозами на поединки можно по ссылке на материал «СЭ».