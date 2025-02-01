Шара Буллет заработает 200 тысяч долларов за бой с Пэйджем на турнире на UFC Fight Night 250

Стал известен гонорар российского бойца ММА Шарабутдина Магомедова за бой с британцем Майклом Пэйджем на турнире на UFC Fight Night 250.

По информации портала Sportysalaries.com, редневес заработает около 200 тысяч долларов. Его соперник — 100 тысяч.

Турнир UFC Fight Night 250 пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Турнир UFC Fight Night 250 состоится в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

В главном событии сойдутся нигериец Исраэль Адесанья и представляющий Францию Нассурдин Имавов. Также в главном карде запланированы три поединка с участием российских бойцов: Саид Нурмагомедов против Винисиуса де Оливейры, Сергей Павлович против Жаирзиньо Розенстрайка, Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) против Майкла Пэйджа.