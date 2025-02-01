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Сегодня, 13:27

Шара Буллет заработает 200 тысяч долларов за бой с Пэйджем на турнире на UFC Fight Night 250

Руслан Минаев
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Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет).
Фото соцсети

Стал известен гонорар российского бойца ММА Шарабутдина Магомедова за бой с британцем Майклом Пэйджем на турнире на UFC Fight Night 250.

По информации портала Sportysalaries.com, редневес заработает около 200 тысяч долларов. Его соперник — 100 тысяч.

Турнир UFC Fight Night 250 пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 февраля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Главные бои UFC Fight Night 250 Адесанья&nbsp;&mdash; Имавов, Шара Буллет&nbsp;&mdash; Пэйдж, Павлович&nbsp;&mdash; Розенстрайк. Шара Буллет против Пэйджа, бой Имавова с Адесаньей, возвращение Павловича: онлайн-трансляция UFC Fight Night 250

Турнир UFC Fight Night 250 состоится в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

В главном событии сойдутся нигериец Исраэль Адесанья и представляющий Францию Нассурдин Имавов. Также в главном карде запланированы три поединка с участием российских бойцов: Саид Нурмагомедов против Винисиуса де Оливейры, Сергей Павлович против Жаирзиньо Розенстрайка, Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) против Майкла Пэйджа.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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