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Шара Буллет — Майкл Пэйдж: трансляция боя начнется ориентировочно в 21.30 мск

Шарабутдин Магомедов проведет бой в среднем весе против Майкла Пэйджа на UFC Fight Night 250
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Шара Буллет.
Фото Getty Images

Российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) проведет бой в среднем весе против британца Майкла Пэйджа на UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля.

Время начала боя UFC Fight Night 250 Шара Буллет vs Майкл Пэйдж

Вечер ММА пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок Магомедов — Пэйдж станет соглавным событием. Начало боя — после 21.30 по московскому времени.

30-летний Магомедов в профессиональной карьере провел 15 поединков, все завершились победой. В предыдущем бою на UFC 308 россиянин нокаутировал (двойным бэкфистом) Армена Петросяна.

37-летний Пэйдж в ММА оформил 22 победы и потерпел три поражения. В предыдущем поединке на UFC 303 он проиграл Иэну Мачадо Гэрри единогласным решением судей.

ММА UFC: Магомедов — Пэйдж

Где смотреть бой UFC Fight Night 250 Шара Буллет vs Майкл Пэйдж

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC Fight Night 250. Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Бой Шара Буллет — Пэйдж в прямом эфире показывают телеканал «Матч! Боец», телеканал и сайт «Матч ТВ», в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт», а также онлайн-платформа UFC Fight Pass.

Сергей Павлович, Шарабутдин &laquo;Шара Буллет&raquo; Магомедов, Нассурдин Имавов. UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии: кард боев турнира и где смотреть трансляцию
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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