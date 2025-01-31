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Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк: время начала и где смотреть трансляцию боя UFC

Павлович и Розенстрайк встретятся на турнире UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Россиянин Сергей Павлович и Жаирзиньо Розенстрайк из Суринама встретятся на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля.

ММА UFC: Павлович — Розенстрайк

Время начала боя Павлович vs Розенстрайк на UFC Fight Night 250

Бой Павлович vs Розенстрайк пройдет в главном карде вечера на «anb Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется около 21.00 по московскому времени.

Павлович одержал 18 побед и потерпел три поражения в профессиональных ММА. В предыдущем поединке он уступил Александру Волкову (22 июня 2024 года).

В профессиональном рекорде Розенстрайка 15 побед и пять поражений. В предыдущем бою он одолел Тая Тувиасу (17 августа 2024 года).

Главные бои UFC Fight Night 250 Адесанья&nbsp;&mdash; Имавов, Шара Буллет&nbsp;&mdash; Пэйдж, Павлович&nbsp;&mdash; Розенстрайк. Шара Буллет против Пэйджа, бой Имавова с Адесаньей, возвращение Павловича: онлайн-трансляция UFC Fight Night 250

Где смотреть бой Павлович vs Розенстрайк на UFC Fight Night 250

В прямом эфире поединок покажут платформа UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ», канал «Матч! Боец». Трансляция также доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC Fight Night 1 февраля. Результаты боев можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Жаирзиньо Розенструйк
Сергей Павлович
UFC
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