Павлович и Розенстрайк встретятся на турнире UFC Fight Night

Россиянин Сергей Павлович и Жаирзиньо Розенстрайк из Суринама встретятся на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля.

ММА UFC: Павлович — Розенстрайк

Время начала боя Павлович vs Розенстрайк на UFC Fight Night 250

Бой Павлович vs Розенстрайк пройдет в главном карде вечера на «anb Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется около 21.00 по московскому времени.

Павлович одержал 18 побед и потерпел три поражения в профессиональных ММА. В предыдущем поединке он уступил Александру Волкову (22 июня 2024 года).

В профессиональном рекорде Розенстрайка 15 побед и пять поражений. В предыдущем бою он одолел Тая Тувиасу (17 августа 2024 года).

Где смотреть бой Павлович vs Розенстрайк на UFC Fight Night 250

В прямом эфире поединок покажут платформа UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ», канал «Матч! Боец». Трансляция также доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC Fight Night 1 февраля. Результаты боев можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.