Россиянин Шарабутдин Магомомедов (более известен как Шара Буллет) проведет бой с англичанином Майклом Пэйджем (по прозвищу Веном) на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля.

ММА UFC: Магомедов — Пэйдж

Время начала боя Шара Буллет vs Пэйдж на UFC Fight Night 250

Поединок Шара Буллет vs Пэйдж станет соглавным событием вечера на «anb Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется около 21.30 по московскому времени.

30-летний Шара Буллет провел в профессиональных ММА 15 боев и во всех одержал победу (четыре — в UFC). В 2024 году дагестанец выиграл три поединка, последний — против Армена Петросяна (26 октября 2024 года).

Пэйджу — 37 лет, на профессиональном уровне Майкл одержал 22 победы и потерпел 3 поражения. В UFC он провел всего два поединка, оба — в 2024 году (победа и поражение), второй из них проиграл Иэну Гэрри (30 июня 2024 года).

Где смотреть бой Шара Буллет vs Пэйдж на UFC Fight Night 250

В прямом эфире поединок Шара Буллет vs Пэйдж и весь главный кард шоу покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, каналы «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC Fight Night в Саудовской Аравии. Результаты боев можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.