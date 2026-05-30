UFC Fight Night Сонг — Фигередо: онлайн трансляция турнира, где смотреть видео

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 277 пройдет в субботу, 30 мая. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Гэлакси Арена» в Макао (Китае). Время начала турнира — в 11.00 по московскому времени, основного карда — в 14.00 мск.

Главным событием шоу станет бой в легчайшем весе между китайцем Сонгом Ядонгом и бразильцем Дейвисоном Фигейредо. Соглавное событие — поединок в полутяжелом весе между китайцем Чжаном Мингиангом и американцем Алонсо Менифилдом.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Турнир UFC Fight Night в прямом эфире и полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало трансляции — в 11.00 по московскому времени.

Главный кард и ряд боем прелимов также покажет «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), а вместе с ним — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального ТВ, при наличии регистрации). Старт эфира — в 13.45 мск.