Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

UFC Fight Night Сонг — Фигередо: онлайн трансляция турнира, где смотреть видео

UFC Fight Night с главным боем Сонг vs. Фигередо пройдет 30 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 277 пройдет в субботу, 30 мая. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Гэлакси Арена» в Макао (Китае). Время начала турнира — в 11.00 по московскому времени, основного карда — в 14.00 мск.

Главным событием шоу станет бой в легчайшем весе между китайцем Сонгом Ядонгом и бразильцем Дейвисоном Фигейредо. Соглавное событие — поединок в полутяжелом весе между китайцем Чжаном Мингиангом и американцем Алонсо Менифилдом.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Турнир UFC Fight Night в прямом эфире и полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало трансляции — в 11.00 по московскому времени.

Главный кард и ряд боем прелимов также покажет «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), а вместе с ним — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального ТВ, при наличии регистрации). Старт эфира — в 13.45 мск.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сонг Ядонг
ФК Фигейренсе
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Полная неразбериха». В Норвегии недовольны допуском российских лыжников на мировые старты
Что произошло за ночь 4 сентября. Главное
Bloomberg раскрыло детали возможных визовых ограничений ЕС для россиян
«Зенит» не смог договорится с Головиным, «Краснодар» — с Карраскалем, а ЦСКА нашел вингера за 12 млн. Главные трансферные слухи РПЛ
Финский военкор рассказал об отсутствии влияния западных санкций в Крыму
«Полная неразбериха». В Норвегии недовольны допуском российских лыжников на мировые старты
Популярное видео
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сергей Павлович — Талиссон Тейшейра: во сколько начнется бой UFC

Сергей Павлович — Таллисон Тейшейра: прямая трансляция боя UFC начнется в 15.30 мск
Новости
RSS RSS
Все новости