Сехудо: «Бой Махачев-Топурия больше, чем Джонс-Аспиналл»

Экс-двойной чемпион UFC Генри Сехудо считает, что суперпоединок между Исламом Махачевым и Илией Топурией потенциально является самым большим противостоянием 2025 года.

«Я лично считаю, что бой Махачева против Топурии потенциально больше, чем Джон Джонс против Тома Аспиналла». В первую очередь, с точки зрения конкуренции, а кроме того, просто исходя из того факта, что у Илии Топурии есть шанс стать двойным чемпионом», — заявил Сехудо в подкасте Pound 4 Pound.

Сехудо отметил, что в тяжелом весе все узнают, кто настоящий чемпион, но если Илия победит, он побьет лучшего бойца вне зависимости от весовой категории, Ислама Махачева, а до этого он победил Алекса Волкановски, бывшего лидера рейтинга P4P.

На турнире UFC 311, который пройдет 18 января 2025 года, Махачев будет защищать чемпионский титул в легком весе. Его соперником станет Царукян.

Недавно Илия Топурия, обладатель титула UFC в полулегкой весовой категории, вновь заявил о своей готовности попробовать силы в легком дивизионе.

Сейчас Ислам Махачев и Илия Топурия занимают первую и четвертую строчки в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от веса.