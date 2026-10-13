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Россиянин Ислам Махачев может провести следующий бой с Карлосом Пратесом в конце января

Махачев может провести следующий поединок с Пратесом в конце января

Алина Савинова

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев может провести следующую защиту пояса 30 января на турнире UFC 336 в Торонто, сообщает журналист Альваро Колменеро.

Как отмечает источник, соперником россиянина может стать бразилец Карлос Пратес. На данный момент стороны продвигаются в переговорах.

В августе на турнире UFC 330 в Филадельфии Махачев победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в полусреднем весе. На счету 34-летнего россиянина 29 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.

В активе 33-летнего Пратеса 24 победы и 7 поражений в ММА.

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Ислам Махачев
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