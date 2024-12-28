Баши считает, что Царукян заберет победу у Махачева

Американский боец UFC Остин Баши рассказал о поединке между россиянином Арманом Царукяном и его соотечественником Исламом Махачевым.

Баши в интервью Джеймсу Линчу заявил, что ставит на победу Армана. В их первом бою Арману было только 22 года, но он устроил Исламу хорошую трепку. В этот раз Царукян заберет победу.

На турнире UFC 311, который пройдет 18 января 2025 года, Махачев будет защищать чемпионский титул в легком весе. Его соперником станет Царукян.

Первый поединок бойцов состоялся в 2019 году. Тогда Махачев одержал победу единогласным судейским решением.