Брендан Аллен — Кристиан Лерой Данкан: во сколько начало боя UFC

Американец Брендан Аллен и британец Кристиан Лерой Данкан проведут главный бой турнира UFC Fight Night 290 на UFC Apex в Лас-Вегасе. Встреча состоится утром в воскресенье, 11 октября.

ММА UFC: Аллен — Данкан

Основной кард начнется в 03.00 мск. Бой Аллен — Данкан станет пятым и заключительным в основной программе. Ориентировочное время выхода бойцов в октагон — около 05.30 мск.

Аллен занимает 4-е место в рейтинге среднего веса UFC и имеет рекорд 27-7: 6 побед нокаутом и 14 приемами. Данкан — 10-й номер рейтинга, его рекорд — 15-2, включая 10 побед нокаутом и 1 сабмишеном.

В России трансляция ряда боев прелимов и главного карда пройдет на телеканале «Матч! Боец», онлайн-платформе UFC Fight Pass и сайте matchtv.ru с 00.00 по московскому времени. С 1.00 трансляция также проходит на федеральном канале «Матч ТВ» с ретрансляцией на «Кинопоиске» и «Okko Спорт».

Следить за боем Аллен — Данкан также можно в матч-центре ММА «СЭ».

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