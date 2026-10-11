Брендан Аллен — Кристиан Лерой Данкан: смотреть прямую трансляцию боя UFC

Брендан Аллен и Кристиан Лерой Данкан возглавят турнир UFC Fight Night 290 в Лас-Вегасе. Главный бой вечера пройдет в среднем весе и рассчитан на пять раундов.

ММА UFC: Аллен — Данкан

Основной кард стартует в 03.00 по московскому времени. Поединок Аллен — Данкан завершит программу вечера и ожидается ориентировочно в 05.30 мск.

В России трансляция ряда боев прелимов и главного карда проходит на телеканале «Матч! Боец», онлайн-платформе UFC Fight Pass и сайте matchtv.ru с 00.00 по московскому времени. С 1.00 трансляция также начнется на федеральном канале «Матч ТВ» с ретрансляцией на «Кинопоиске» и «Okko Спорт».

Аллен подходит к поединку с рекордом 27-7: 6 побед нокаутом, 14 сабмишеном, ничьих и NC нет. У Данкана 15 побед и 2 поражения: 10 нокаутов и 1 победа приемом.

Следить за счетом раундов, статистикой и результатом можно в матч-центре ММА «СЭ».

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