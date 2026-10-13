UFC Fight Night 291: дата и время начала турнира, полный кард, где смотреть трансляцию
Турнир UFC Fight Night 291 состоится на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) в ночь на 18 октября. Главным событием вечера станет поединок американца Хоакина Бакли и канадца Майка Мэлотта в полусреднем весе. В соглавном бою встретятся американка Эрин Блэнчфилд и представительница Канады Жасмин Ясудавичюс. Поединок пройдет в женской наилегчайшей весовой категории.
Во сколько начало UFC Fight Night 291
По московскому времени турнир пройдет в ночь с 17 на 18 октября. Начало предварительного карда — 00.00. Начало основного карда — 03.00.
Основной кард UFC Fight Night 291
- Хоакин Бакли (США) — Майк Мэлотт (Канада). Полусредний вес.
- Эрин Блэнчфилд (США) — Жасмин Ясудавичюс (Канада). Женский наилегчайший вес.
- Кайл Нельсон (Канада) — Кристиан Перес (Мексика). Легкий вес.
- Марк-Андре Баррио (Канада) — Кайл Докас (США). Средний вес.
- Луи Журден (Канада) — Тимми Куамба (США). Легчайший вес.
- Мандел Налло (Канада) — Нейт Ландвер (США). Легкий вес.
Предварительный кард UFC Fight Night 291
- Таннер Бозер (Канада) — Жоната Диниз (Бразилия). Тяжелый вес.
- Жюльен Леблан (Канада) — Ник Галанти (США). Средний вес.
- Джавад Махджуб — Джоэл Фальер. Тяжелый вес.
- Кэтлин Серминара (США) — Маккензи Стиллер. Женский наилегчайший вес.
- Чед Анхелигер (Канада) — Стивен Кослоу (США). Легчайший вес.
- Мелисса Кроден (Канада) — Челси Чендлер (США). Женский легчайший вес.
- Коди Човансек (Канада) — Ю Су Ен (Южная Корея). Легчайший вес.
Итоговый состав пар может измениться после медицинских проверок и официального взвешивания.
Где смотреть UFC Fight Night 291
В США прямую трансляцию предварительного и основного карда проведет стриминговая платформа Paramount+.
В прямом эфире трансляцию титульного боя UFC 330 покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.