UFC Fight Night 291: дата и время начала турнира, полный кард, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night 291 состоится на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) в ночь на 18 октября. Главным событием вечера станет поединок американца Хоакина Бакли и канадца Майка Мэлотта в полусреднем весе. В соглавном бою встретятся американка Эрин Блэнчфилд и представительница Канады Жасмин Ясудавичюс. Поединок пройдет в женской наилегчайшей весовой категории.

Во сколько начало UFC Fight Night 291

По московскому времени турнир пройдет в ночь с 17 на 18 октября. Начало предварительного карда — 00.00. Начало основного карда — 03.00.

Основной кард UFC Fight Night 291

Хоакин Бакли (США) — Майк Мэлотт (Канада). Полусредний вес.

Эрин Блэнчфилд (США) — Жасмин Ясудавичюс (Канада). Женский наилегчайший вес.

Кайл Нельсон (Канада) — Кристиан Перес (Мексика). Легкий вес.

Марк-Андре Баррио (Канада) — Кайл Докас (США). Средний вес.

Луи Журден (Канада) — Тимми Куамба (США). Легчайший вес.

Мандел Налло (Канада) — Нейт Ландвер (США). Легкий вес.

Предварительный кард UFC Fight Night 291

Таннер Бозер (Канада) — Жоната Диниз (Бразилия). Тяжелый вес.

Жюльен Леблан (Канада) — Ник Галанти (США). Средний вес.

Джавад Махджуб — Джоэл Фальер. Тяжелый вес.

Кэтлин Серминара (США) — Маккензи Стиллер. Женский наилегчайший вес.

Чед Анхелигер (Канада) — Стивен Кослоу (США). Легчайший вес.

Мелисса Кроден (Канада) — Челси Чендлер (США). Женский легчайший вес.

Коди Човансек (Канада) — Ю Су Ен (Южная Корея). Легчайший вес.

Итоговый состав пар может измениться после медицинских проверок и официального взвешивания.

Где смотреть UFC Fight Night 291

В США прямую трансляцию предварительного и основного карда проведет стриминговая платформа Paramount+.

В прямом эфире трансляцию титульного боя UFC 330 покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.