Салихов поделился мнением о предстоящем бое между Эдвардсом и Ковингтоном

Боец UFC Муслим Салихов поделился мнением о предстоящем бое между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

«Эдвардс — фаворит в бою с Ковингтоном. Он чемпион и дважды победил Камару Усмана, который без шансов выигрывал у Ковингтона. Колби хорош, может задать темп, но Эдвардс растет с каждым днем. Мне нравится, что он не стоит на месте. Он хорош в стойке и набирает в борьбе. Сейчас Эдвардс очень уверен в себе», — приводит слова Салихова «РБ Спорт».

Поединок пройдет 17 декабря в рамках турнира UFC 296. На счету 32-летнего Эдвардса 22 победы и 3 поражения в ММА. У 35-летнего Ковингтона 17 побед и 3 поражения.