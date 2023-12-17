Турнир по смешанным единобортсвам UFC 296 проходит в ночь с субботы на воскресенье, 17 декабря, в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena». Вечер начался в 2.30 по московскому времени 17 ноября с ранних прелимов. Бои главного карда стартуют ориентировочно в 6.00.

Всего в рамках турнира запланировано 12 поединков: 3 в раннем предварительном карде, 4 — в предварительном, и 5 — в основном. В главном событии вечера чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс встретится с Колби Ковингтоном. Они выйдут в октагон ориентировочно в 08:00 по московскому времени.

Трансляция всего турнира UFC 296 будет доступна на платформе промоушена UFC Fight Pass. Также смотреть бои в прямом эфире можно на телеканале и сайте «Матч ТВ» и на тематическом телеканале «Матч Боец». «СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединков UFC 296.

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