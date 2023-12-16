UFC 296: расписание боев и прямая трансляция турнира сегодня

Турнир по смешанным единоборствам UFC 296 пройдет в спортивном комплексе «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США в ночь на 17 декабря, в воскресенье. Вечер начнется в 2.30 по московскому времени 17 ноября с ранних прелимов, а главный кард стартует в 6.00. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков UFC 296.

В главном событии вечера чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс встретится с Колби Ковингтоном. В со-главном поединке турнира сойдутся чемпион наилегчайшей весовой категории Александр Пантожа и Брэндон Ройвал.

Также в рамках ранних прелимов пройдет два поединка с участием россиян. Турнир откроется поединком Муслима Салихова с Рэнди Брауном, а позднее свой пятый бой в промоушене проведёт Тагир Уланбеков, соперником которого станет Коди Дёрден.

Трансляция всего турнира UFC 296 будет доступна на платформе промоушена UFC Fight Pass. Также смотреть бои в прямом эфире можно на телеканале и сайте «Матч ТВ» и на тематическом телеканале «Матч Боец».

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