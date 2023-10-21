Российский боец дагестанского происхождения Саид Нурмагомедов (17-3) проведет поединок против Муина Гафурова (18-5) из Таджикистана в легчайшем весе в рамках основного карда турнира UFC 294 21 октября, в субботу. Бой пройдет на стадионе «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ). Ориентировочное время начала — 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира в Абу-Даби 21 октября. Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире и бесплатно покажет основной кард UFC 294 (с 21.00), канал «Матч Боец» — прелимы и предварительный кард (с 17.00), также лайв будет доступен на сайте холдинга. По платной подписке турнир доступен в полном объеме в сервисе UFC Fight Pass.

31-летний Нурмагомедов в своем последнем бою с Джонатаном Мартинесом потерпел поражение — все судьи отдали победу американцу. Несмотря на свою фамилию, Саид не является родственником знаменитого бойца Хабиба Нурмагомедова — они лишь однофамильцы.

27-летний Гафуров — двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион мира по грэпплингу, чемпион мира по ММА. В своем последнем поединке против Джона Кастанеды он проиграл единогласным судейским решением.

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