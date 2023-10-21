Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 20:00

Нурмагомедов — Гафуров: смотреть прямую трансляцию боя UFC 294

Бой Нурмагомедов — Гафуров на турнире UFC 294 начнется 21 октября после 20:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Саид Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Российский боец дагестанского происхождения Саид Нурмагомедов (17-3) проведет поединок против Муина Гафурова (18-5) из Таджикистана в легчайшем весе в рамках основного карда турнира UFC 294 21 октября, в субботу. Бой пройдет на стадионе «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ). Ориентировочное время начала — 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира в Абу-Даби 21 октября. Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире и бесплатно покажет основной кард UFC 294 (с 21.00), канал «Матч Боец» — прелимы и предварительный кард (с 17.00), также лайв будет доступен на сайте холдинга. По платной подписке турнир доступен в полном объеме в сервисе UFC Fight Pass.

31-летний Нурмагомедов в своем последнем бою с Джонатаном Мартинесом потерпел поражение — все судьи отдали победу американцу. Несмотря на свою фамилию, Саид не является родственником знаменитого бойца Хабиба Нурмагомедова — они лишь однофамильцы.

27-летний Гафуров — двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион мира по грэпплингу, чемпион мира по ММА. В своем последнем поединке против Джона Кастанеды он проиграл единогласным судейским решением.

UFC 294: полный кард и расписание боев турнира Махачев — Волкановски 21 октября

Муин Гафуров
Саид Нурмагомедов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Нули «Рубина» и ЦСКА: выставка упущенных моментов и отмененных голов
Звездные бегуны Ингебригтсены обвиняют отца в издевательствах. Сделал братьев великими, но какой ценой?
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии
Упавшая на пути в метро Москвы женщина умерла
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Материалы сюжета: UFC 294: Ислам Махачев — Алекс Волкановски и Хамзат Чимаев — Камару Усман
UFC 294: расписание и результаты турнира Махачев — Волкановски и Чимаев — Усман
Алискеров — Алвис: смотреть бесплатно прямую трансляцию боя UFC 294
Американский боец Генри не смог самостоятельно покинуть октагон после удара в пах
Виктория Дудакова рассказала, почему вышла на бой под песню «Я русский»
Шара Буллет: «Славянские народы, ради Бога, не ссорьтесь!»
Мокаев — Эллиот: смотреть прямую трансляцию боя UFC 294
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шара Буллет рассказал о встрече с Даной Уайтом после победы на UFC 294

Виктория Дудакова рассказала, почему вышла на бой под песню «Я русский»
Новости
RSS RSS
Все новости