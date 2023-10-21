Виктория Дудакова рассказала, почему вышла на бой под песню «Я русский»

24-летняя россиянка Виктория Дудакова (8-0) призналась, что у нее вся команда «кайфует» от песни исполнителя SHAMAN «Я русский».

«У нас вообще многонациональная команда, у меня тренер — дагестанец, менеджер — поляк, физиотерапевт — из Испании. Все выходили под «Я русский» и кайфовали с этой музыки», — сказала Дудакова журналистам после боя.

Дудакова победила американку Цзинь Ю Фрей (11-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC 294.